Álvaro Barco sobre frustrado pase de César Inga al Kansas City: "A mitad de año estamos seguros de que podrá emigrar"

Brindó detalles. Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, explicó el frustrado pase de César Inga al Kansas City de la MLS.

En conversación con TV Perú, previo al partido ante U. de Chile por la Noche Crema, el dirigente indicó que el futbolista tenía toda la ilusión de emigrar, pero por temas de porcentajes no pudo realizarse.

Además, dijo que estaba "seguro" que a mitad de año se le presentará una mejor oferta, ya que tendrá exposición con la Copa Libertadores.

“Él tenía toda la ilusión de poder emigrar. A último momento, este tema de porcentajes no llevó a un acuerdo entre todas las partes y esperemos que lo tome con calma", aseguró en un primer momento.

"A mitad de año estamos seguros de que podrá emigrar a un equipo mejor. Lo importante es que estará con nosotros en esta Libertadores”, complementó.

Álvaro Barco y los involucrados en la operación

Luego, el dirigente indicó que hubo varios implicados en la operación y que la 'U', en todo momento, hizo todo lo posible para que se pueda cerrar el pase.

“Cada uno pelea su porcentaje. En esta clase de operaciones no solo están comprometidos los equipos, como ADT y la ‘U’, sino también quienes trabajan en conseguir estas oportunidades. Nosotros tratamos en todo momento de que se pueda dar", enfatizó.

A pesar de que el DT lo quería en el equipo, vamos a darle toda la confianza y el soporte para que a mitad de año llegue una mejor oportunidad de la que se presentó”, finalizó.