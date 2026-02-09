"Convirtió una jugada normal en un penal": Universitario envió carta a la Conar por desempeño de Kevin Ortega

Universitario no se queda de brazos cruzados. Y es que en el elenco crema enviaron una carta a la Conar (Comisión Nacional de Árbitros) por la actuación del árbitro Kevin Ortega contra Cusco FC. El referí, a poco del final, cobró un polémico penal a favor del elenco cusqueño, tras revisar la acción en el VAR.

En Universitario de Deportes, primero, dieron cuenta del cambio de decisión de Kevin Ortega -junto al VAR- ya que el principal referí dejó que las acciones sigan en un primer momento.

"De manera inexplicable, el árbitro Kevin Ortega, previo al llamado del VAR dirigido por el señor Alejandro Villanueva, deciden modificar su decisión y sancionar penal por supuesta falta en el área de nuestro jugador Williams Riveros, que a la vista de los videos de la transmisión se evidencia que no existió", indicaron en Universitario.

La carta de Universitario al VAR por Kevin Ortega.Fuente: Club Universitario de Deportes

Asimismo, mostraron su molestia por el árbitro ya que, consideran, que el mismo cobró penal sin tener motivos previo a ello.

Lo que dice Universitario por Kevin Ortega

"Convirtió una jugada normal de fútbol en una supuesta situacion sancionable como tiro penal, lo cual influyó directamente en el resultado del partido, perjudicándonos gravemente".

Es de esta manera que en Universitario aguardan que la Conar les entregue en el corto plazo los audios para verificar lo que discutió Kevin Ortega con el VAR.

"Solicitamos a la Conar se sirvan brindarnos los audios del VAR del mencionado partido, en especial la jugada del penal y toda otra jugada polémica, a fin de tener conocimiento de la motivación que determinó los cobros del señor Ortega, que a nuestro entender han sido ajenos a lo que realmente ocurrió", añadieron en la 'U'.

Antes de este pedido, el administrador Franco Velazco tuvo contundentes palabras tras lo vivido en la ciudad del Cusco.

"Lo ocurrido con el arbitraje de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva (VAR) resulta inadmisible y no resiste un análisis objetivo. No solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, terminaron perjudicando directa y exclusivamente a Universitario", sostuvo vía su cuenta oficial en X.