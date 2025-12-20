Sebastián Britos confirma desgaste de Jorge Fossati: "Había muchas cosas que no le gustaban"

Desde Uruguay, Sebastián Britos volvió a pronunciarse sobre su salida de Universitario de Deportes, club en el que esperaba continuar después del tricampeonato nacional en la Liga1 Te Apuesto. Además, se refirió a lo que vivió Jorge Fossati en el cuadro crema.
Britos, de 37 años, reveló que Fossati estaba "desgastado" por una serie de factores en Universitario. Esto fue importante -estimó- para que no llegue a un acuerdo con la dirigencia liderada por Franco Velazco.
"Jorge (Fossati) es recontra exigente y detallista. Sentí que estaba un poco desgastado, él es muy exigente y había muchas cosas que no le gustaban, y no llegó a acuerdo con el club. No sé exactamente qué pasó”, declaró Britos.
El experimentado golero uruguayo apuntó que la Liga1 es compleja, por el clima y el nivel de la cancha. "Es jodido, estar jugando constantemente, la altura, la logística, las canchas a veces no son buenas, son un montón de factores que hacen más complejo el torneo”, agregó.
Britos no pidió explicaciones por su salida de Universitario
Britos dice que se encuentra tranquilo y que cumplió en su paso por Universitario, que tendría como titular a Diego Romero.
“El club tomó la decisión de no renovarme. No sé cuáles son las causas, no he pedido explicaciones porque me iban a caer peor que la decisión. No sé cuáles son los planes que tiene el club y en qué se basaron para tomar la decisión, pero estoy tranquilo, mi trabajo lo dice”, concluyó.