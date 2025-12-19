Jorge Fossati reveló que directivos de Universitario no viajaron a Andahuaylas para duelo ante Los Chankas

Jorge Fossati contó que no estaba contento con algunos temas en la interna de Universitario de Deportes, club al que sacó tricampeón de la Liga1 en la última temporada. A pesar de esta conquista, el entrenador uruguayo de 73 años no sigue más en el cuadro crema.

Luego de días de negociaciones, la dirigencia de Universitario no logró alargar la etapa de Fossati, por lo cual se llegó a un acuerdo para poner fin al vínculo que iba hasta fines de 2026.

En su campaña en 2025 con Universitario, Fossati dirigió 32 partidos, con un saldo de 19 triunfos, 8 empates y 5 derrotas.

Al respecto, Fossati habló con el programa Fútbol como Cancha de RPP y admitió que sí existió un "desgaste institucional" con algunos miembros de la actual administración liderada por Franco Velazco.

Además, reveló que ni un directivo de la 'U' viajó para acompañar al plantel en Andahuaylas, donde el vigente tricampeón cayó por 3-1 ante Los Chankas.

"Sí, no fueron, pero que lo digo yo ahora parece como un reproche o como parte de un problema", apuntó.

"Lo digo que si no lo saben por mí, lo pueden saber por cualquiera que estaban en Andahuaylas. Yo por lo menos no los vi, por ahí de repente estaban y no los vi", concluyó.

Jorge Fossati habló con RPP desde Uruguay. | Fuente: RPP

Los números de Jorge Fossati en Universitario

En los cotejos del 2025 con Universitario, el entrenador uruguayo sacó 19 triunfos, 8 empates y tuvo 5 caídas. Es decir, alcanzó el 59,3 % de efectividad. Además, tuvo 49 goles a favor y 24 en contra.

Por otra parte, si es que analizamos lo alcanzado en lo que el año 2023, en donde alcanzó su primer título con el club de Ate, disputó 42 cotejos. Hay que tener en cuenta que, en esa campaña, reemplazó a Carlos Compagnucci.

En ese año futbolístico, Jorge Fossati alcanzó con Universitario 25 victorias, 9 empates y 8 derrotas (66,7 % de efectividad). En lo que respecta a anotaciones, su conjunto llegó a los 63 goles, mientras que recibió 26.