Ya es oficial: Universitario confirmó dónde se transmitirá por TV la Noche Crema 2026

Restan pocos días para el inicio de la pretemporada de Universitario de Deportes, una especial en tienda crema porque marca el comienzo del ciclo del técnico Javier Rabanal.

El español toma la posta en el banquillo tras la salida de Jorge Fossati, con la responsabilidad de dirigir a un equipo con un tricampeonato encima y buscando mejorar para el 2026 su participación en la Copa Libertadores.

Javier Rabanal quiere trabajar más con sus dirigidos en la idea de juego que quiere desarrollar, por lo que solo tendrán como único amistoso de pretemporada el duelo ante Universidad de Chile por la Noche Crema 2026.

Noche Crema 2026 por señal abierta

Este viernes, Universitario anunció de manera oficial que la Noche Crema 2026 se transmitirá por televisión en señal abierta. Los merengues dieron a conocer que TV Perú estará a cargo del compromiso de presentación del plantel.

El que será el único partido de la ‘U’ antes de comenzar con sus compromisos oficiales de la temporada, se realizará el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental.

U. de Chile es el rival de Universitario para el evento, en el que los aficionados cremas le darán la bienvenida al equipo para la nueva campaña y también recibirán tanto a Rabanal como a los futbolistas que se integran a la plantilla para este curso.

Las tribunas Norte y Sur ya se agotaron, mientras que el club informó que ya se superaron las 45 mil entradas vendidas.

Quedan boletos disponibles en el sector oriente (S/ 150.00), occidente lateral (S/ 180.00), occiendente central (S/ 250.00), Palco Monumental (S/ 1 500.00) y Experiencia Crema (S/. 2 000.00). Se pueden adquirir en la plataforma ticketmaster.

𝗨𝗻 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮́𝗰𝘂𝗹𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿Ⓤ



La #NocheCrema2026, la fiesta más esperada por la hinchada crema, será transmitida en vivo por la señal de @noticias_tvperu.



¡Disfrutemos juntos de la presentación del tricampeón!

Los refuerzos de Universitario para el 2026

Hasta el momento, Universitario se ha reforzado con el delantero senegalés Sekou Gassama, el defensa argentino Caín Fara, el mediocampista argentino Héctor Fértoli y regresó el arquero Diego Romero tras su cesión a Banfield.

Considerando las salidas de Diego Churín, Sebastián Britos y Rodrigo Ureña, la ‘U’ ya tiene cubiertas sus seis plazas de extranjeros, dado que siguen José Carabalí, Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

El club, no obstante, aguarda que los dos últimos puedan avanzar rápidamente con sus respectivos procesos de nacionalización y liberar plazas. De ser así, podrán sumar a dos extranjeros más.