Alianza Lima vs. Regatas: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 11 de la Liga de Vóley?

Por la última fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley, se encuentran los últimos finalistas: Alianza Lima y Regatas.

Las íntimas fueron superadas por San Martín en el cierre del 2025, siendo su primera caída en cancha en la temporada, aunque la segunda oficialmente tras la derrota ante la ‘U’.

Con dos derrotas consecutivas, Alianza Lima buscará la recuperación ante un Regatas que llega con registros similares y una irregularidad que los ubica en el quinto lugar de la clasificación.

Alianza Lima vs. Regatas: ¿cómo llegan a la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

Alianza Lima cayó en su último partido del 2025 por 3-1 frente a San Martín. Por su lado, Regatas sufrió un nuevo traspié en la fase 1 con la derrota 3-1 ante Universitario.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Regatas EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Alianza Lima vs. Regatas Lima se disputará el domingo 4 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Regatas EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026?

, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Regatas EN VIVO por TV y streaming?

El partido Alianza Lima vs. Regatas se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Alianza Lima vs. Regatas: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Regatas Lima, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Primera etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Primera etapa: 25 soles

Preferente Oriente - Primera etapa: 35 soles

Preferente Occidente - Primera etapa: 45 soles

Alianza Lima vs. Regatas: últimos resultados

27/12/2025 | Alianza Lima 1-3 San Martín – Liga Peruana, fase 1

21/12/2025 | Alianza Lima 0-3 Universitario – Liga Peruana, fase 1

11/12/2025 | Scandicci 3-0 Alianza Lima – Mundial de Clubes