Javier Rabanal prefiere que Universitario sea finalista de la Copa Libertadores en lugar de lograr del tetracampeonato

Universitario de Deportes tuvo una destacada actuación en la 'Noche Crema' tras golear por 3-0 a Universidad de Chile en el Estadio Monumental. En este partido, el cuadro crema mostró una gran contundencia bajo la batuta de Javier Rabanal.

En entrevista con RPP, el entrenador español resaltó el accionar de sus dirigidos a pocos días del choque ante ADT de local en el debut del Torneo Apertura 2026. Además, se refirió la posibilidad que el vigente tricampeón nacional fiche a un nuevo refuerzo.

"No conozco ningún entrenador que no quiera un fichaje más, todos siempre van a pedir uno más. Pero ya lo hablamos con el club: si aparece una muy buena oportunidad, en una ubicación específica, haremos el esfuerzo. Si es traer por traer, con lo que tengo me basta, porque mi plantel es muy bueno", explicó.

Asimismo, Rabanal también respondió un 'ping pong', que consiste en preguntas rápidas y respuestas espontáneas. Entre ellas, aseguró que prefiere que la 'U' sea finalista de la Copa Libertadores en lugar del tetracampeonato en 2026.

En otro momento, el exentrenador de Independiente del Valle eligió a Pep Guardiola sobre José Mourinho cuando se trata de los partidos oficiales.

Javier Rabanal, entrenador de Universitario | Fuente: RPP

