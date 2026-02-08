Álvaro Barco arremetió contra Kevin Ortega: "El equipo local jugó con 13 porque es imposible que haya visto penal"

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, arremetió contra el árbitro Kevin Ortega por cobrar penal a favor de Cusco FC por una acción en el área local de Williams Riveros contra Aldair Fuentes, que a la postre fue el empate final.

“Siempre venir a Cusco es muy difícil. Jugar en la altura ante un buen equipo es doblemente difícil. Siempre digo que cuando uno va a jugar a la altura el equipo local juega con 12, y esta vez jugó con 13 porque es imposible que el árbitro haya visto penal. Esto fue un invento absoluto. El árbitro inventó algo que todo el estadio no vio, solo lo vio él y el VAR, y nos quita 2 puntos que creo que se lo merecían porque hicimos un buen partido”, comentó Barco a la prensa.

Barco está seguro que Riveros no cometió penal. “Por supuesto que queda claro que no fue penal, fue un invento. No fue mano, nada. Nadie sabía de dónde venía el invento. Hicimos un esfuerzo inmenso. Venir a jugar a la altura es como si el otro equipo jugara con 12, el esfuerzo físicamente es terrible. Estábamos bastante bien parados y la única forma que nos pudieran meter gol era así. En mi opinión, inventó un penal”.

Universitario pide los audios del VAR

Barco pidió revisar los audios del VAR en esta polémica jugada que provocó el airado reclamo de los jugadores de Universitario en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

“En principio, el árbitro Kevin no ve nada y es el VAR el que lo llama. Habría que analizar qué conversación es la que genera esta posibilidad de análisis de revisar una jugada totalmente de fútbol, donde no hay forma de poder ver en ninguna cámara que pudiera ser penal. Simplemente lo inventó o se equivocó”, apuntó.

Finalmente, dijo que Kevin Ortega quiso ser protagonista del partido. “Sí, porque es un árbitro FIFA, porque aparentemente cuando va a arbitrar fuera se comporta de otra manera, peor hoy quiso ser protagonista y hoy no quiso que la ‘U’ gane”.