Christian Cueva fue el más aplaudido en la presentación de Juan Pablo II por la Tarde Amarilla [VIDEO]

La fiesta en Chongoyape. Juan Pablo II College está por comenzar la segunda temporada de su historia en la Primera División y a una semana del inicio de la Liga1 Te Apuesto 2026, el conjunto norteño llevó adelante la Tarde Amarilla, la jornada de presentación oficial de la plantilla.

En el Complejo Deportivo Juan Pablo II, los hinchas locales se hicieron presente para la Tarde Amarilla 2026. Uno por uno fueron los futbolistas desfilando hacia el campo de juego y el que llegó a ser el más esperado fue Christian Cueva.

Tras cerrar su ciclo en el Emelec ecuatoriano, Christian Cueva volvió al fútbol peruano para este curso al ser fichado por Juan Pablo II, elenco en el que llevará la camiseta ‘10’.

Christian Cueva, el ‘10’ de Juan Pablo II

Christian Cueva, mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018, actualmente con 34 años, apunta a ser uno de los referentes para el equipo que será conducido en esta campaña por el argentino Marcelo Zuleta.

Tras el partido amistoso con Alianza Atlético por la Tarde Amarilla, Juan Pablo II College, equipo de la ciudad de Chongoyape y del que es propietario Agustín Lozano, pondrá la mira en sus primeros encuentros por la Liga1.

El primer partido del club en esta campaña será frente al recién ascendido Cajamarca FC, el sábado 31 de enero (3:15 p.m.), en condición de local. Después de ello, Juan Pablo visitará a Cienciano el domingo, 8 de febrero, en el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

Así fue la aparición de Christian Cueva en la Tarde Amarilla 2026 | Fuente: L1MAX

Plantel de Juan Pablo II College, temporada 2025-2026

Arqueros: Ismael Quispe, Jorge Stucchi y Matías Vega (ARG).

Defensas: Paolo Fuentes, Iago Iriarte (ARG), Arón Sánchez, Martín Peralta, Fabio Agurto, Piero Antón, Adriano Espinoza, Jorge Toledo y Josué Cánova.

Mediocampistas: Christian Flores, Cristian García (ARG), Nilton Ramírez, Gustavo Aliaga, Erinson Ramírez, Christian Cueva y Jack Durán.

Delanteros: Martín Alaníz (URU), Maximiliano Juambeltz (URU), Héctor Bazán, Adán Henricks (PAN), Jossimar Serrato, Jean Piere Valle y Randy Ramírez.

Director técnico: Marcelo Zuleta (ARG).