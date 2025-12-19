Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Jorge Fossati reveló clave conversación con Alex Valera: "En el 2023 era el que buscaba líos"

Jorge Fossati, exentrenador de Universitario.
Jorge Fossati, exentrenador de Universitario. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Jorge Fossati recordó que Alex Valera mejoró su comportamiento y ahora es uno de los jugadores más maduros en Universitario de Deportes.

Jorge Fossati se pronunció sobre su salida de Universitario de Deportes, club donde salió tricampeón de la Liga1 Te Apuesto. Además, contó que tuvo una charla con Alex Valera cuando enfrentaron a ADT en Tarma.

El experimentado entrenador considera que Valera es el futbolista que más maduró en los últimos años, ya que en 2023 siempre corrió el riesgo de ser expulsado.

“Lo de Álex me parece que, de todos los que tuve, fue el que más ha madurado, como jugador y como persona", declaró Fossati, que no llegó a un acuerdo con la administración de la 'U' para continuar en el cargo.

"Hace no mucho, en Tarma, le dije que si no se daba cuenta de todo lo que había madurado y que ‘A vos, en el 2023, te hubieran echado 10 veces y ahora no solo no te echan, sino que vos te preocupás por tus compañeros’. En el 2023 era el que buscaba líos y ahora es el que separa”, agregó.

Fossati señaló que Valera ahora cumple un rol importante en Universitario y que esta nueva faceta lo favoreció para que sea corone como uno de los goleadores en la Liga1.

Jorge Fossati dirigió a Universitario en Liga1 y Copa Libertadores.
Jorge Fossati dirigió a Universitario en Liga1 y Copa Libertadores. | Fuente: Universitario
Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Jorge Fossati Alex Valera Universitario de Deportes Liga1

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA