Se cobró la revancha: U. de Chile venció 1-0 a Universitario en nuevo amistoso jugado en el Monumental

Se cobró la revancha. U. de Chile derrotó 1-0 a Universitario en un amistoso que se disputó este domingo, a puertas cerradas, en el Estadio Monumental.

Luego del encuentro que ambos jugaron por la Noche Crema, donde la 'U' se llevó el triunfo por 3-0, las escuadras pactaron otro cotejo para este domingo, donde el cuadro chileno venció 1-0 con gol de Juan Martín Lucero.

El partido, que lo disputaron los jugadores que no tuvieron minutos -o muy poco en la Noche Crema- constó de dos tiempos de 25 minutos cada uno.

"En dos tiempos de 25 minutos, nuestro equipo se llevó la victoria por 1-0 tras una gran jugada colectiva que finalizó Juan Martín Lucero con un mano a mano y que la defensa crema no pudo despejar", escribió U. de Chile en su cuenta de X, dando detalles del partido.

Previo al nuevo amistoso, donde la 'U' formó con un equipo suplente, Javier Rabanal indicó que "no cree" que el equipo tenga que hacer grandes cambios.

"No creo que el equipo necesite demasiados cambios. Viene de una línea ganadora, de trabajar con dos técnicos ganadores y simplemente quiere añadirle unas cosas para que, en algunos momento, subir un poco el nivel", indicó en conferencia de prensa.

"Los que acaban de llegar tienen que sacar del 11, si quieren jugar, a los tricampeones del fútbol peruano. Vamos a salir a ganar la Liga1 desde la fecha 1 con los 11 mejores jugadores que estén. Si en esos 11 están fichajes, genial. Si no, significará, que los campeones han hecho respetar su posición", complementó.