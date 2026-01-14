Vuelta en 'U': Universitario confirmó el regreso de Pierina Núñez para la Liga Femenina 2026

Universitario espera alcanzar la gloria otra vez en la Liga Femenina 2026 y por lo mismo es que en los últimos días ha sumado una buena cantidad de fichajes.

En ese contexto es que, este miércoles, en Universitario de Deportes le dieron la bienvenida a la delantera peruana Pierina Núñez. Regresa a la tienda crema luego que el año pasado dejó la institución para ser parte del Levante en el fútbol español.

"Nuestra historia se sigue escribiendo", fue lo que indicó Universitario por medio de sus redes sociales. En las imágenes se aprecia a Núñez, quien luce la indumentaria merengue para la próxima campaña del fútbol femenino peruano.

— Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) January 14, 2026

Universitario y el fichaje de Pierina Núñez

Además, la futbolista tuvo breves palabras para lo que es su vuelta a la institución crema, con la que también apunta a jugar la Copa Libertadores de América.

"Esta camiseta me vio crecer, me vio campeonar y hoy me ve volver para quedarme. Nuestra historia se sigue escribiendo. Y dale U", se le escucha decir a la atacante.

Fue en septiembre del año pasado que en Universitario dieron cuenta de la salida de Pierina Núñez a Levante. "Gracias por tu garra, 'Pieri'. Agradecemos tu profesionalismo con la camiseta crema y los goles anotados en su reciente paso por las Leonas. ¡Éxitos en tus futuros retos en el exterior, goleadora", le dijeron en su momento.

Hay que tener en cuenta que en la 'U' ya se hicieron con los servicios de las uruguayas Stephanie 'Fefa' Lacoste, Sofía Oxandabarat y Daiana Farías. Carlos Véliz (Chile) es el nuevo director técnico.

Se dieron salidas en Universitario para este 2026

En Universitario -hasta el momento- dieron razón de la marcha de hasta nueve jugadoras en su primer equipo.