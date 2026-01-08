César Inga no sale de Universitario: Barco responde tras rechazar propuesta de Sporting Kansas City

César Inga sigue en Universitario. Y es que si bien llegó una propuesta al club desde Sporting Kansas City, la directiva no entró a negociar porque considera al jugador clave para su interés deportivo.

El agente de César Inga, en la mañana de este jueves, tuvo palabras para el frustrado pase del jugador a la MLS. Es por ello que el gerente deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, declaró en rueda de prensa sobre el momento del futbolista en mención.

"Hay que valorar las cosas porque acá hay dos o tres afectados. Sin duda que el representante tiene una misión de traspasar al jugador, pero hay que valorar el momento", sostuvo en un primer momento el dirigente de Universitario.