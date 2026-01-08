Últimas Noticias
César Inga no sale de Universitario: Barco responde tras rechazar propuesta de Sporting Kansas City

Inga apunta a ser titular en Universitario en el año 2026.
| Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Universitario dio la razón por la que decidió no negociar con el club de la MLS por César Inga.

César Inga sigue en Universitario. Y es que si bien llegó una propuesta al club desde Sporting Kansas City, la directiva no entró a negociar porque considera al jugador clave para su interés deportivo.

El agente de César Inga, en la mañana de este jueves, tuvo palabras para el frustrado pase del jugador a la MLS. Es por ello que el gerente deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, declaró en rueda de prensa sobre el momento del futbolista en mención.

"Hay que valorar las cosas porque acá hay dos o tres afectados. Sin duda que el representante tiene una misión de traspasar al jugador, pero hay que valorar el momento", sostuvo en un primer momento el dirigente de Universitario.

César Inga va por su segunda temporada en la 'U'.
| Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario busca seguir con César Inga

Además, el también exfutbolista de la 'U' agregó que lo mejor era que la propuesta se haya presentado el mes pasado.

"Esto hubiese sido ideal si era en diciembre para conseguir un reemplazo acorde con su nivel. En diciembre uno consigue y hoy tendría que salir a comprar. No vamos a gastar montos desequilibrados que no van acorde con las finanzas de la institución. En este momento no es fácil desprenderse solo de Inga, sino de cualquiera", dijo.

Más adelante, fuera del tema César Inga, dio replica sobre la opción que se fiche un cupo más, de aprobarse la solicitud de los clubes para contar con siete jugadores del exterior en la Liga1.

"Ni siquiera voy a dar la posición porque basta con que la dé, se pueda complicar. Creo que la Federación será respetuosa sobre lo que digan los clubes", manifestó.


Con la presencia de César Inga, ¿qué amistosos tiene Universitario en su pretemporada?

Universitario vs. Sport Boys

Hora y fecha: sábado 17 de enero (10:30 a.m.)

Lugar: Campo Mar U


Universitario vs. FBC Melgar

Hora y fecha: martes 20 de enero (10:30 a.m.)

Lugar: Estadio Monumental U Marathon


Universitario vs. 'U' de Chile

Hora y fecha: sábado 24 de enero (8:00 p.m.)

Lugar: Estadio Monumental U Marathon

Universitario de Deportes Liga 1 Liga 1 Te Apuesto César Inga

