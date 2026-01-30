No va al Nacional: Conmebol reportó cambio de estadio para el duelo de Sporting Cristal contra Alianza o 2 de Mayo

Sporting Cristal no solo tiene la idea de ganar el Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, sino que dentro de poco también va a jugar la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.

A nivel internacional, Sporting Cristal espera al ganador de la llave entre Alianza Lima y el paraguayo 2 de Mayo. El cotejo iba a darse en el Estadio Nacional, pero la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reportó sobre un cambio de sede para el mismo.

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó el cambio de estadio para el partido entre Sporting Cristal (PER) vs. E3 por la Fase 2 (vuelta) de la CONMEBOL Libertadores 2026", es lo que subraya el máximo ente del fútbol de la región en su página web.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sporting Cristal jugará en el Callao la Fase 2 de la Libertadores.Fuente: Conmebol

Luego, agregó que el duelo tendrá como escenario el Estadio Miguel Grau del Callao, la casa del tradicional Sport Boys.

Este encuentro de los rimenses frente a los íntimos o 2 de Mayo es la vuelta y será el martes 24 de febrero a las 7:30 p.m. hora peruana.

¿Por qué Sporting Cristal no juega en el Nacional?

Hay que tener en cuenta que el Estadio Nacional no estará disponible para Sporting Cristal en dicha instancia de la Copa Libertadores por una serie de eventos (conciertos). Además, el Alberto Gallardo no cuenta con iluminación artificial.

Por otra parte, hace unas semanas, desde la 'SC' se pronunciaron respecto a jugar contra los blanquiazules a nivel internacional.

"No podemos pensar en forma subjetiva, que sí es real, pero subjetiva. Para nosotros, el objetivo ahorita es hacer el objetivo más fuerte, que es lo que necesitamos. Prepararnos para con quien nos toque enfrentar, que todavía no lo sabemos, pero nosotros ser lo suficientemente fuerte para superar a quien nos toque, sostuvo Julio César Uribe, director de Fútbol del club del Rímac.