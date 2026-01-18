¡Para ponerlo en un cuadro! Alan Cantero anotó el 3-2 de Alianza ante Colo Colo [VIDEO]

De otro partido. Alan Cantero, de un derechazo fuera del área, marcó el 3-2 de Alianza Lima sobre Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026.

El cuadro de La Victoria había empezado el segundo tiempo con el marcador a favor. Y pese a que el Cacique lo empató dos veces, nunca entró en desesperación. Es más, se dio el lujo de marcar un gol "diferente".

A los 82', cuando Colo Colo celebraba el 2-2 hacía apenas algunos segundos, Alan Cantero recibió el balón en tres cuartos de cancha y superó a un rival.

El argentino corrió y, antes de llegar al borde del área, lanzó un fuerte remate que no pudo atajar el arquero de Colo Colo..

Alan Cantero anotó el 3-2 para Alianza Lima | Fuente: X

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Alianza Lima vs Colo Colo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Colo Colo: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Diego Ulloa; Matías Fernández; Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez, Antonio Riquelme; Javier Aquino, Francisco Marchant y Javier Correa.

Previa

Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO: se enfrentan este domingo 18 de enero en el Estadio Parque Viera, en Montevideo (Uruguay), por la fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026. El partido se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.