Alianza Lima vs. Colo Colo: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Serie Río de La Plata?

Alianza Lima quiere cerrar sus amistosos en Uruguay de la mejor manera. Así, este fin de semana el equipo que dirige el entrenador argentino Pablo Guede choca ante el chileno Colo Colo, en donde juega el experimentado volante Arturo Vidal.

Este será el último cotejo de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata 2026. Tras el partido frente al cuadro de Colo Colo, los íntimos pondrán su mira en el Inter Miami y posteriormente en el inicio del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Colo Colo a la fecha 3 del torneo Serie Río de la Plata 2026?

El elenco de Alianza viene de perder 2-1 ante Unión Santa Fe. El 'Cacique', por su parte, llega de derrotar por penales a Olimpia.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Colo Colo en vivo por el torneo Serie Río de la Plata?



El partido está programado para el domingo 18 de enero en el Estadio Parque Viera (Montevideo). El recinto tiene una capacidad para 8,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 7:00 p.m.



, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 7:00 p.m.

En Chile , el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m. En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 8:00 p.m.

En Argentin a , el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m. En Brasil, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Colo Colo en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima ante Colo Colo será transmitido por la señal streaming de Disney+. RPP lo tendrá vía radio en los 89,7 y 730 AM, mientras que la web RPP te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs Colo Colo: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Pedro Aquino, Piero Cari, Sergio Peña; Alan Cantero, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

Colo Colo: Fernando de Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa y Lucas Cepeda.