Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO: se enfrentan por la Serie Río de La Plata 2026 en Montevideo

Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO: se enfrentan este domingo 18 de enero en el Estadio Parque Viera, en Montevideo (Uruguay), por la fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026. El partido se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La expedición en Montevideo termina para Alianza Lima. El último partido en la Serie Río de La Plata será frente a Colo Colo, prueba final para Pablo Guede antes de afrontar la próxima semana la Noche Blanquiazul.

El estratega adelantó que mantendrá su línea de probar muchas variantes. Así, se aguarda que ante el ‘Cacique’ se acerque a la formación que planteó frente a Independiente.

Paolo Guerrero volvería a liderar el ataque, con Zambrano y Garcés compartiendo nuevamente en la zaga.

Alianza Lima vs Colo Colo: altas y bajas para la fecha 3 de la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima sigue sin poder contar con Kevin Quevedo para el partido. En tanto, los blanquiazules ya tendrán a disposición a Paolo Guerrero y Pedro Aquino, quienes por precaución no fueron considerados frente a Unión.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata 2026?

El partido de Alianza Lima frente al Colo Colo fue programado para el domingo 18 de enero en el Estadio Parque Viera, en Montevideo (Uruguay). El recinto tiene una capacidad para recibir a 8 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata 2026?

En Perú, el partido Alianza Lima vs. Colo Colo comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Colo Colo comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Colo Colo comienza a las 9:00 p.m.



En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Colo Colo comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Colo Colo comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Colo Colo comienza a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Colo Colo comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Colo Colo comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Colo Colo comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Colo Colo comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Colo Colo comienza a las 7:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO?

El partido será transmitido a todo el Perú y el mundo vía streaming por Disney+ Premium, disponible en dispositivos como celulares, tablets, PC y más. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Alianza Lima vs. Colo Colo: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Piero Cari; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Colo Colo: Fernando de Paul; J. Villagra, J. Sosa, E. Wiemberg, M. Fernández; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, V. Méndez, C. Aquino; Lucas Cepeda y Javier Correa.