El primero con la Blanquiazul: Luis Ramos marcó el 2-1 de Alianza ante Colo Colo [VIDEO]

Entró y marcó. Luis Ramos, de pecho, anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Colo Colo en el tercer partido del cuadro Blanquiazul en la Serie Río de la Plata 2026.

El cuadro de La Victoria se mostraba sólido en el medio campo y en el ataque. De hecho, se puso adelante en el marcador a los 34 minutos por medio de Paolo Guerrero.

Ya en el segundo tiempo, Colo Colo mejoró y encontró el empate por medio de Javier Correa. Pero la alegría duró apenas tres minutos.

A los 73', Alan Cantero recibió por derecha y realizó una jugada fantástica que le permitió tener espacio suficiente para lanzar un centro al pecho de Ramos, quien solo la empujó para poner el 2-1.

Luis Ramos anotó el 2-1 para Alianza Lima | Fuente: X

Alianza Lima vs Colo Colo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Colo Colo: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Diego Ulloa; Matías Fernández; Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez, Antonio Riquelme; Javier Aquino, Francisco Marchant y Javier Correa.

Previa

Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO: se enfrentan este domingo 18 de enero en el Estadio Parque Viera, en Montevideo (Uruguay), por la fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026. El partido se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.