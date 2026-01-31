Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¡Celebra 'Aladino'! Christian Cueva anota con Juan Pablo II frente a Cajamarca FC de Hernán Barcos

La celebración de Christian Cueva en la Liga1.
La celebración de Christian Cueva en la Liga1. | Fuente: L1 Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Christian Cueva anotó con Juan Pablo II en su primer partido en el Torneo Apertura 2025.

Christian Cueva apareció para rescatar a Juan Pablo II, ya que Cajamarca FC abrió el marcador a través de Hernán Barcos. Sin embargo, el volante peruano anotó el 1-1 en el encuentro por la primera jornada del Torneo Apertura 2026.

Noticia en desarrollo...

Christian Cueva
Christian Cueva celebra con los hinchas de Juan Pablo II. | Fuente: L1 Max

Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: alineaciones confirmadas

Juan Pablo II: Matías Vega ©; Jair Toledo, Paolo Fuentes, Iago Iriarte, Piero Antón, Cristian García, Martín Alaniz, Christian Flores, Christian Cueva ©, Erinson Ramírez y Maximiliano Juambeltz. DT: Marcelo Zuleta.

FC Cajamarca: Jonathan Medina; Carlos Gómez, Matías Almirón, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Alexis Rodas, Pablo Lavandeira, Thomas Andrade, Jonathan Betancourt, Arley Rodríguez y Hernán Barcos ©. DT: Carlos Silvestri.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Cajamarca FC Christian Cueva Videos más Vistos Videos Juan Pablo II

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA