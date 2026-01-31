¡Celebra 'Aladino'! Christian Cueva anota con Juan Pablo II frente a Cajamarca FC de Hernán Barcos

Christian Cueva apareció para rescatar a Juan Pablo II, ya que Cajamarca FC abrió el marcador a través de Hernán Barcos. Sin embargo, el volante peruano anotó el 1-1 en el encuentro por la primera jornada del Torneo Apertura 2026.
Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: alineaciones confirmadas
Juan Pablo II: Matías Vega ©; Jair Toledo, Paolo Fuentes, Iago Iriarte, Piero Antón, Cristian García, Martín Alaniz, Christian Flores, Christian Cueva ©, Erinson Ramírez y Maximiliano Juambeltz. DT: Marcelo Zuleta.
FC Cajamarca: Jonathan Medina; Carlos Gómez, Matías Almirón, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Alexis Rodas, Pablo Lavandeira, Thomas Andrade, Jonathan Betancourt, Arley Rodríguez y Hernán Barcos ©. DT: Carlos Silvestri.