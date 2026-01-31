¡Genialidad del 'Pirata'! Hernán Barcos anota su primer gol con Cajamarca FC en la Liga1

Tiene nueva camiseta, pero Hernán Barcos continúa en lo suyo: el gol. El 'Pirata' anotó su primer tanto con Cajamarca FC en el choque contra Juan Pablo II, correspondiente en la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2206.

En el minuto 38, la defensa local cometió un gran error en salida. Esta acción fue aprovechada por Barcos, que después de hacer un recorte por dentro, controló el balón con la izquierda para anotar desde fuera del área.

El delantero de 41 años superó en la jugada a tres defensas que no lograron bloquearlo por lo cual el 'Pirata' deja en claro que sigue vigente en el fútbol peruano tras su salida de Alianza Lima.

Barcos señaló en la previa que su meta es ser un jugador importante en Cajamarca FC en la Liga1.

Así fue el gol de Hernán Barcos ante Juan Pablo II. | Fuente: L1 Max

Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: alineaciones confirmadas

Juan Pablo II: Matías Vega ©; Jair Toledo, Paolo Fuentes, Iago Iriarte, Piero Antón, Cristian García, Martín Alaniz, Christian Flores, Christian Cueva ©, Erinson Ramírez y Maximiliano Juambeltz. DT: Marcelo Zuleta.

FC Cajamarca: Jonathan Medina; Carlos Gómez, Matías Almirón, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Alexis Rodas, Pablo Lavandeira, Thomas Andrade, Jonathan Betancourt, Arley Rodríguez y Hernán Barcos ©. DT: Carlos Silvestri.