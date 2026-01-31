Acalla las críticas: Jeriel De Santis anotó el 2-0 en su estreno con Melgar en Arequipa

Melgar consiguió un debut auspicioso en el Torneo Apertura 2026, ya que derrotó 2-0 a Cienciano en el estadio Monumental de la UNSA. Cristian Bordacahar abrió el marcador, mientras que Jeriel De Santis selló la victoria.

El peruano-venezolano, que recibió críticas por su paso por Alianza Lima, ingresó en el segundo tiempo. Una apuesta importante del técnico Juan Reynoso que lo colocó en lugar del goleador Bernardo Cuesta.

El momento de Santis llegó en los descuentos del compromiso. Tras un buen centro de Lautaro Guzmán, anotó con un remate que venció la resistencia del arquero Gonzalo Falcón.

De Santis fue a celebrar su gol con la tribuna sur donde se ubicaban una de las barras de Melgar.





De Santis anotó en el clásico ante Cienciano. | Fuente: L1 Max

Melgar vs Cienciano: así arrancaron en el partido

Melgar: Cabezudo, Lazo, Alcántar, Deneumostier, Zegarra, Tandazo, Orzán, Erustes, Bordacahar, Vidales, Cuesta.

Cienciano: Falcón, Aguilar, Becerra, Núñez, Yovera, Barreto, Robles, Hohberg, Souza, Succar, Garcés.