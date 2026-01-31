Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Acalla las críticas: Jeriel De Santis anotó el 2-0 en su estreno con Melgar en Arequipa

Jeriel de Santis celebra con sus compañeros de Melgar.
Jeriel de Santis celebra con sus compañeros de Melgar. | Fuente: Melgar
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El peruano-venezolano Jeriel De Santis tuvo un debut goleador en la victoria de Melgar ante Cienciano por el Torneo Apertura 2026.

Melgar consiguió un debut auspicioso en el Torneo Apertura 2026, ya que derrotó 2-0 a Cienciano en el estadio Monumental de la UNSA. Cristian Bordacahar abrió el marcador, mientras que Jeriel De Santis selló la victoria.

El peruano-venezolano, que recibió críticas por su paso por Alianza Lima, ingresó en el segundo tiempo. Una apuesta importante del técnico Juan Reynoso que lo colocó en lugar del goleador Bernardo Cuesta.

El momento de Santis llegó en los descuentos del compromiso. Tras un buen centro de Lautaro Guzmán, anotó con un remate que venció la resistencia del arquero Gonzalo Falcón.

De Santis fue a celebrar su gol con la tribuna sur donde se ubicaban una de las barras de Melgar.


Melgar
De Santis anotó en el clásico ante Cienciano. | Fuente: L1 Max

Melgar vs Cienciano: así arrancaron en el partido

Melgar: Cabezudo, Lazo, Alcántar, Deneumostier, Zegarra, Tandazo, Orzán, Erustes, Bordacahar, Vidales, Cuesta.

Cienciano: Falcón, Aguilar, Becerra, Núñez, Yovera, Barreto, Robles, Hohberg, Souza, Succar, Garcés.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Melgar Videos más Vistos Videos Cienciano

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA