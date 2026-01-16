DT de Colo Colo calienta el amistoso frente a Alianza Lima: "Es un club de un país importante como Perú"

Alianza Lima va por la victoria por primera vez en sus amistosos de pretemporada. Este domingo, los blanquiazules chocan ante Colo Colo en la tercera jornada de la Serie Río de La Plata.

Colo Colo, en la previa contra Alianza Lima, viene de ganarle a Olimpia en una tanda de penales. Para este año, el 'Cacique' cuenta con Fernando Ortiz como director técnico y justamente el entrenador tuvo comentarios para lo que será el cotejo ante los dirigidos por el argentino Pablo Guede.

"Es un club importante de un país importante como Perú. Nosotros prepararemos el partido que creamos conveniente para seguir sumando minutos", indicó el DT de Colo Colo luego de ganarle al paraguayo Olimpia.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Terminó el partido



Tras el empate durante el partido, el Cacique toma el triunfo en penales. pic.twitter.com/iodRIBE2HO — Colo-Colo (@ColoColo) January 16, 2026

Colo Colo se fija en Alianza Lima

Luego, el estratega del club chileno se le preguntó respecto a la chance que uno de sus referentes, Lucas Cepeda, salga ante una eventual oferta del fútbol extranjero.

"Mientras esté el libro de pases abierto, cualquiera pueda irse o venir. No le cierro la puerta a nadie. Si viene una oferta, tendrá que ser analizada. Todos mis jugadores son importantes", dijo.

Por último, pero no menos importante, el próximo rival de Alianza Lima destacó lo que fue el triunfo desde los doce pasos contra su par de Olimpia.

"Lo importante es que vamos agarrando el ritmo de fútbol que queremos. Se empezaron a soltar y me voy muy satisfecho. Esto recién empieza", agregó el técnico.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Colo Colo en vivo por el torneo Serie Río de la Plata?



El partido de Alianza ante Colo Colo está programado para el domingo 18 de enero en el Estadio Parque Viera (Montevideo). El recinto tiene una capacidad para 8 000 espectadores.

Será transmitido por la señal streaming de Disney+. RPP lo tendrá vía radio en los 89,7 y 730 AM, mientras que la web RPP te lleva los goles y todas las incidencias.