"He dicho cosas peores": Pablo Guede aclaró lo que pasó con Sergio Peña tras autogol en partido amistoso

El pasado miércoles, Alianza Lima perdió 1-2 ante Unión Santa Fe, por la Serie Río de La Plata 2026 y Sergio Peña se volvió viral por un autogol a tan solo 42 segundos de iniciado el partido amistoso.

"Peña. Tú la agarras acá y, si no eres capaz de ir hacia adelante, ¿crees que Velásquez la va a hacer? ¡Juega para adelante!", se le escuchó decir al entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, minutos después del error de su volante.

A raíz de ello, Guede habló con medios en territorio charrúa. Luego del último entrenamiento de Alianza, el DT aclaró lo que sucedió con Sergio Peña.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Estas fueron las palabras de Pablo Guede a Sergio Peña. | Fuente: ESPN

Pablo Guede no tiene problemas con Sergio Peña

"Yo, el fútbol lo vivo de una sola manera y no le dije nada malo. Hay cero problema. El tema es que lo aclare, pero si siguen diciendo cualquier cosa, me da igual", indicó el entrenador.

Posteriormente, agregó: "Jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo soy así. ¿Qué tiene de malo? Hay cero problema. Él sabe cómo lo presiono y a todos, para sacar lo mejor. En el día a día, ¿cómo los trato? Es máximo exigencia y lo mismo en un partido. Es mi manera de sacarle lo máximo al futbolista. Lo que digan, me da lo mismo. He dicho cosas peores en estos dos partidos y es mi forma de picarlos para sacar lo mejor de ellos. Saben que no es nada personal. Es un buen futbolista y es aliancista de corazón. Lo deja todo en los entrenamientos y habla bien de él".

Por otra parte, el técnico de Alianza Lima habló de ciertos cambios que se han dado en los primeros dos cotejos de pretemporada. Este domingo, juegan ante Colo Colo.

"Estoy probando cosas y creo que el año es largo. Pruebo a jugadores en otras posiciones porque uno nunca sabe lo que va a pasar (...) Seguro lo voy a hacer con Colo Colo y también con Inter Miami", dijo.

Por último, con relación al debut de Luis Advíncula, sostuvo: "Lo vi bien y el tema es que el otro día estaban muertos los chicos. Hacemos como 15 kilómetros diarios los días anteriores. Por eso los obligué a salir jugando siempre para pensar y se cometieron errores. Considero que eso es normal. Cuando estemos frescos de piernas, todo va a fluir".