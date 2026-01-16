Alianza Lima vs. Atlético Atenea: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs. Atlético Atenea EN VIVO: se enfrentan este sábado 17 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El partido corresponde a la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Alianza Lima arrancó la Fase 2 de forma positiva y quiere seguir por esa senda cuando enfrente a un Atlético Atenea en ascenso, que nada menos le propinó un 3-0 a Géminis la semana anterior.

Las de Facundo Morando apuntan a alcanzar su mejor versión antes de llegar a las rondas de play-offs y luego poner la mira en el Sudamericano.

Alianza Lima vs Atlético Atenea: ¿cómo llegan a la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

Alianza Lima inició su camino en la Fase 2 de la competición derrotando a Rebaza Acosta por 3-1. En tanto, Atlético Atenea también logró un triunfo, de 3-0 ante Deportivo Géminis.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea se disputará el sábado 17 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

⚔️🔥 Grupo confirmado para el 𝐒𝐮𝐝𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛𝐞𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔.



¡Vamos 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀! 💙 pic.twitter.com/N0dHI7w2FS — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) January 16, 2026

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO por TV?

El partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Alianza Lima vs Atlético Atenea: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Atlético Atenea, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Alianza Lima vs Atlético Atenea: últimos resultados

11/01/2026 | Alianza Lima 3-1 Rebaza Acosta – LPV, Fase 2

04/01/2026 | Alianza Lima 3-1 Regatas Lima – LPV, Fase 1

27/12/2025 | Alianza Lima 1-3 San Martín – LPV, Fase 1

