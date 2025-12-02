¡Atención, hincha! Así pagan las casas de apuestas por el Cristal vs Alianza por la ida de playoffs

Universitario de Deportes es el tricampeón nacional, pero la Liga1 no ha terminado. Este martes, Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán por la ida de la semifinal de los playoffs. La meta es dar el primer golpe en este primer enfrentamiento entre celestes y blanquiazules.

Alianza llegará a este partido con la sensible baja de Carlos Zambrano, que fue expulsado en el compromiso ante UTC en Matute.

Por su parte, Cristal tendrá la chance de contar con el volante brasileño Gustavo Cazonatti, que vuelve a las canchas tras estar ausente desde febrero pasado cuando sufrió una dura lesión.

En la casa de apuestas el favorito es Cristal. En Apuesta Total una victoria rimenese paga 2.37, mientras que el empate tiene una cuota 3.10 y el triunfo de Alianza tiene una cuota de 3.20.

Cristal vs Alianza: ¿Quién es favorito según las apuestas?

Casa de apuestas Cristal Empate Alianza Apuesta Total 2.37 3.10 3.20 Betano 2.37 3.00 3.25 Bet365 2.37 3.00 3.10 Coolbet 2.40 3.07 3.05 Doradobet 2.36 3.00 3.25

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima en vivo por la semifinal ida de los playoffs de Liga 1 2025?

El partido está programado para el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional en Lima, Perú. El recinto tiene una capacidad para 43,086 espectadores.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs Alianza Lima en vivo?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Cristal vs Alianza a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.