Todo tiene su final: Chelsea anunció la salida de Raheem Sterling cuando le quedaban 18 meses de contrato

Ya está confirmado. Chelsea ha anunciado la salida del inglés Raheem Sterling, jugador con el salario más alto de la plantilla, pese a no haber disputado ningún minuto esta temporada y entrenarse al margen, fuera de los planes tanto de Enzo Maresca ni del actual técnico 'blue', Liam Rosenior.

"Damos las gracias a Raheem Sterling por su contribución como jugador del Chelsea y le deseamos lo mejor en la próxima etapa de su carrera", señaló el club londinense en un breve comunicado.

El extremo, de 31 años, que militó la pasada campaña como cedido en el Arsenal, donde firmó un único gol en 28 partidos oficiales, llegó al Chelsea en el verano de 2022 procedente del Manchester City, en una operación valorada en torno a los 60 millones de euros, con un contrato de cinco temporadas.

Su etapa en Stamford Bridge nunca terminó de cumplir las expectativas. En total, disputó 81 partidos oficiales con la camiseta 'blue' en los que marcó 19 goles y repartió 15 asistencias.

Pese a no jugar desde hace más de 18 meses, el atacante continuaba siendo uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla, con un salario cercano a los 400 000 euros semanales, un factor clave en la decisión del club de facilitar su salida definitiva para aligerar masa salarial.

Al quedar rescindido su contrato -al que le restaban 18 meses-, Raheem Sterling puede ahora fichar por cualquier club sin necesidad de cerrar la operación antes del lunes, fecha límite del mercado.

Por otra parte, tras su partido ante el Napoli por la última jornada de la fase liga de la Champions League, los 'blues' recibirán a West Ham United por la fecha 24 de la Premier en su temporada 2025-26. Son quintos con 37 puntos, a 13 unidades del líder Arsenal.