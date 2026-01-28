Gareca habló del posible fichaje de Esteban Pavez a Alianza: "Tiene jerarquía y es un muy buen refuerzo"

En las últimas horas, desde Chile, se ha mencionado respecto al supuesto interés de Alianza Lima de contar con el volante Esteban Pavez para que sea uno de sus últimos fichajes en la primera parte de la temporada 2026.

"Según la información que maneja 24 Horas Deportes, el volante maneja una oferta por dos temporadas de Alianza Lima, cuadro dirigido por Pablo Guede, y a la espera de la reunión de directorio programada para este miércoles 28 de enero", es lo que indicaron respecto a una propuesta a Esteban Pavez desde La Victoria.

Ante ello, uno de los que se pronunció fue el exentrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca. Este habló respecto de Pavez en breve conversación con la prensa local.