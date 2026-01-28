Últimas Noticias
Gareca habló del posible fichaje de Esteban Pavez a Alianza: "Tiene jerarquía y es un muy buen refuerzo"

Esteban Pavez actualmente pertenece a Colo Colo.
Esteban Pavez actualmente pertenece a Colo Colo. | Fuente: Photosport
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El DT Ricardo Gareca no tuvo problemas para responder sobre Esteban Pavez, quien suena en Alianza Lima.

En las últimas horas, desde Chile, se ha mencionado respecto al supuesto interés de Alianza Lima de contar con el volante Esteban Pavez para que sea uno de sus últimos fichajes en la primera parte de la temporada 2026.

"Según la información que maneja 24 Horas Deportes, el volante maneja una oferta por dos temporadas de Alianza Lima, cuadro dirigido por Pablo Guede, y a la espera de la reunión de directorio programada para este miércoles 28 de enero", es lo que indicaron respecto a una propuesta a Esteban Pavez desde La Victoria.

Ante ello, uno de los que se pronunció fue el exentrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca. Este habló respecto de Pavez en breve conversación con la prensa local.

Esteban Pavez debutó como profesional en el año 2009.
Esteban Pavez debutó como profesional en el año 2009. | Fuente: Photosport

"Es un volante de contención de mucha experiencia, muy profesional y de una carrera muy importante", sostuvo el 'Tigre' en un primer momento a Nada que no sepa.

Después, el también exentrenador del seleccionado chileno agregó que "Es un jugador de jerarquía y su juego se basa en el liderazgo dentro y fuera de la cancha. Es un muy buen refuerzo para Alianza". Lo tuvo en 'La Roja' en un amistoso.

¿Cuál es la trayectoria de Esteban Pavez?

  • Colo-Colo (2009-2017, 2018-2019, 2022-Actualidad)
  • Rangers de Talca (Préstamo en 2010)
  • San Marcos de Arica (Préstamo en 2011)
  • Unión Temuco (Préstamo en 2012)
  • Athletico Paranaense (2017-2018)
  • Al-Nasr SC (2019-2020)
  • Club Tijuana (2020-2021)

Por otra parte, el plantel de Alianza Lima ultima detalles de cara a lo que será la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

El partido, que está agendado para el viernes 30 de enero a las 12:00 p.m. horario peruano, será transmitido por la señal de L1 Max L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: últimos resultados

Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima - 20/10/2025

Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo - 14/06/2025

Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo - 22/10/2024

Alianza Lima Esteban Pavez Ricardo Gareca Liga 1

