Polémica: Argelia pide que se investigue el arbitraje en partido ante Nigeria por la Copa Africana de Naciones

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) solicitó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) una investigación del arbitraje en el último partido de su selección contra Nigeria en la Copa Africana de Naciones, en el que el combinado argelino fue eliminado.

Según un comunicado emitido por el combinado de Argelia, la entidad "no puede ignorar las decisiones de arbitraje" que -aseguró- "plantearon preguntas y dejaron indignación generalizada" entre los aficionados del país magrebí, con dudas sobre la "credibilidad del árbitro", el senegalés Issa Sy.

Sin embrago, la federación -que pidió "aclarar lo sucedido y tomar medidas de acuerdo a la normativa"- no precisó en la nota a qué irregularidades alude ni cuáles son los detalles concretos que exige investigar.

Pass after pass, Osimhen knew exactly what was coming and headed it home perfectly. 💚#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/p7566rvp2G — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 12, 2026

El pedido argelino ante Nigeria

Argelia, campeón de la Copa Africana 2019, fue eliminada contra Nigeria (0-2) el pasado sábado en los cuartos de final en la última edición del torneo, que se disputa en Marruecos.

La eliminación de los Verdes provocó un choque entre jugadores nigerianos y argelinos, que protestaron contra las decisiones de Issa Sy al término del partido, y la indignación de los aficionados, que también criticaron la actuación arbitral y la calificaron de "injusta".

El colegiado mostró, a lo largo del encuentro, cinco tarjetas amarillas a igual número de jugadores de Argelia y dos al combinado nigeriano.

Según la mayoría de críticos deportivos de distintos países y medios, la victoria de Nigeria fue merecida, al ganar con autoridad, por ocasiones y definición, un triunfo que le valió para regresar a las semifinales de una Copa Africana de Naciones que disputará el miércoles contra Marruecos, el anfitrión, en Rabat.

Así se jugarán las semifinales de la Copa Africana de Naciones

Miércoles 14 de enero: Senegal vs. Egipto (12:00 p.m. hora peruana)

Jueves 15 de enero: Nigeria vs. Marruecos (3:00 p.m.)