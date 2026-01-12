La Bundesliga destaca el debut de Felipe Chávez en Bayern Munich y lo califica como una 'joya'

Da la hora. Luego de jugar amistosos con la camiseta del primer equipo del Bayern Munich, le llegó la gran oportunidad al volante ofensivo peruano Felipe Chávez.

Y es que el último domingo, Felipe Chávez debutó de manera oficial con el Bayern Munich en la Bundesliga 2025-26. Fue en la goleada 8-1 de su conjunto contra Wolfsburgo en condición de local en el Allianz Arena, en la fecha 16 de la liga alemana de primera división.

Por lo mismo es que el Bayern saludó lo que fue el primer cotejo oficial del peruano Chávez en el club que dirige el belga Vincent Kompany. Lo hizo por medio de sus redes sociales.

¡Primer partido oficial de Felipe Chávez con el equipo! 👏



Los primeros pasos de Felipe Chávez en el Bayern

¡Primer partido oficial de Felipe Chávez con el equipo! 18 años. Orgullo peruano", fue lo que le dijeron al joven mediocampista, quien también tiene minutos en la Selección Peruana de la mano de Manuel Barreto.

Es más, no todo quedó allí porque el certamen germano de élite destacó su debut en el club bávaro. La idea es que goce de más chances en lo que resta de temporada.

"Otra joya del Bayern Munich hace su debut. Felicitaciones, Felipe Chávez", fue lo que mencionaron en Instagram al peruano, formado en las menores del Bayern.

Hay que que tener en cuenta que con la victoria en condición de local, los bávaros se aferran al primer lugar de la Bundesliga ahora con 44 puntos. Le sacaron 11 unidades de ventaja al segundo; Borussia Dortmund.

Esta semana, Felipe Chávez jugó un partido amistoso ante FC Red Bull Salzburg en casa y certificó su primer gol. Hiroki Ito adelantó alemán en el minuto 45. Tras el descanso, Lennart Karl, con un doblete (71’ y 88’), el mediocampista peruano (75’) y ​​​​​​​Tom Bischof (90+2’) ampliaron el marcador hasta un resultado tan claro como merecido.