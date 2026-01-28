¿Cada vez más cerca de Alianza? Arturo Vidal se despidió de Esteban Pavez: "Gracias por todo, hermano"

¿Cada vez más cerca? En las últimas horas, la prensa chilena ha venido informando sobre un posible interés de Alianza Lima sobre Esteban Pavez. Y si bien no se ha confirmado su llegada al cuadro de La Victoria -aún- si está verificado que no seguirá en el Cacique.

Arturo Vidal, una de las principales figuras del cuadro chileno, se despidió del volante. A través de sus redes sociales, el popular King dijo que Pavez es una "persona increíble" y que es difícil despedirse de él.

"Qué difícil es despedirte hermano mío, Esteban Pavez. Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día", indicó en un primer momento.

"Gracias por todo. Eres una persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti. Sé lo que eres como persona, capitán y jugador", complementó.

"No pensé que llegaría este día"

En tanto, Arturo Vidal dijo que le sorprende su salida, pero le deseó lo mejor en sus próximos proyectos.

"Me duele estar escribiendo esto. Pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz a donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas", dijo al inicio.

"Una vez más gracias por todo hermano. Dale con todo, porque eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites y hermanos por siempre", finalizó.

De acuerdo con 24 Horas Deportes, Esteban Pavez maneja una oferta de Alianza Lima, que le ha ofrecido un contrato de dos temporadas.

