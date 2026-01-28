"Lo último que quiero es perjudicar": Hernán Barcos habló sobre los hechos extradeportivos en Alianza Lima

A poco del inicio de la temporada en la Liga1 Te Apuesto 2026, Alianza Lima atraviesa una situación compleja con el caso de la denuncia por presunto abuso sexual presentada en Argentina contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, que en el plano deportivo implicó la decisión del club de separar indefinidamente del plantel a los tres jugadores.

Los hechos, por lo que continúan desarrollándose las diligencias legales, tocó la planificación del entrenador Pablo Guede, al tratarse de futbolistas con grandes oportunidades de ser titulares.

Frente a esto, Hernán Barcos, exjugador de Alianza Lima y máximo goleador extranjero de la institución, expresó su deseo para la mejora con este escenario.

“Lo último que quiero es perjudicar a Alianza y hoy el club está en otra situación. Espero que le vaya bien, que trate de salir de esta situación. Por respeto al hincha de Alianza prefiero cortarlo ahí”, declaró en L1MAX.

La salida de Barcos en Alianza Lima

Hernán Barcos, quien tras la decisión de no ser renovado por Alianza Lima se convirtió en nuevo jugador del FC Cajamarca, pidió a los hinchas blanquiazules mantener el apoyo hacia su equipo.

“Que siga confiando en su club, que ellos son hinchas de Alianza Lima y eso no va a cambiar nunca. Sigan confiando y apoyando”, dijo.

“Uno no lo esperaba, esperaba retirarme en Alianza después de cinco años que fueron muy intensos con un montón de situaciones. No lo esperaba. Los otros años, uno sabe que en cualquier momento se va porque si haces goles te venden o si no haces goles te echan, funciona así el fútbol, uno está preparado. En esta no estábamos preparado, te golpea, pero soy siempre de los que mira para adelante y veo el lado positivo de las cosas. Tal vez Alianza necesitaba que Barcos no esté más y FC Cajamarca sí a un Barcos en su equipo”, recordó el goleador de 41 años sobre su marcha del cuadro de La Victoria.

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, separados indefinidamente de Alianza Lima

“Fui un profesional en Alianza Lima”

Hernán Barcos, que ganó dos títulos en cinco años con el conjunto de Matute, resaltó que su paso por Alianza Lima estuvo caracterizado por el profesionalismo que le brindó al club.

“Yo fui un profesional los cinco años que estuve en el club, nunca tuve una falta de nada y estoy muy tranquilo y en paz con lo que hice y no hice en Alianza Lima, por algo creo que el hincha me respeta y valora.