Cambio de timón: Fluminense anunció a Luis Zubeldía como su nuevo director técnico

Zubeldía solo ha ganado títulos en el fútbol ecuatoriano.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, Fluminense le dio la bienvenida a Luis Zubeldía.

Ya es oficial. Fluminense anunció al argentino Luis Zubeldía como el nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución del brasilero Renato Gaúcho, quien renunció tras caer eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Luis Zubeldía firmó un contrato con el Fluminense, conjunto de la ciudad de Río de Janeiro, hasta "finales de 2026", según informó el club en una nota.

El técnico de 44 años estaba libre en el mercado después de poner fin a su etapa en el Sao Paulo, otro de los grandes clubes brasileros, al que dirigió en el último año. Ahora, es parte de Fluminense.

Fluminense y el arribo de Luis Zubeldía

Con el equipo de Morumbí llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa de Brasil, y acabó el Brasileirao en una meritoria sexta posición.

Zubeldía inició su carrera en los banquillos en 2008, cuando se puso al frente del Lanús de su país, donde también entrenó al Racing.

También pasó por Ecuador, México, Colombia, España y Paraguay, al comandar al Barcelona de Guayaquil, Liga de Quito, Santos Laguna, Independiente Medellín, Deportivo Alavés y Cerro Porteño.

Su mayor éxito lo alcanzó en 2023, año en el que se alzó con la Copa Sudamericana a las riendas del Liga de Quito, tras imponerse en la final al Fortaleza.

En el Fluminense le acompañarán los auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, y el preparador físico Lucas Vivas.

El técnico sustituirá en el cargo a Renato Gaúcho, quien renunció la madrugada del miércoles tras caer eliminado en cuartos de final de la Sudamericana ante el Lanús, al no pasar de un empate a uno en el partido de vuelta, jugado en el Maracaná.

Gaúcho fue el técnico que llevó al 'Flu' a las semifinales del Mundial de Clubes de Estados Unidos, instancia en la que fue derrotado por el Chelsea, a la postre campeón.

Tags
Fluminense Luis Zubeldía

