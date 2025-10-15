¿El sucesor de Lamine Yamal? Franco Mastantuono entre los 25 finalistas para el Golden Boy 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tres jugadores del Real Madrid, el español Dean Huijsen, el turco Arda Guler y el argentino Franco Mastantuono, y uno del Barcelona, el español Pau Cubarsí, figuran entre los 25 finalistas que compiten para heredar el Golden Boy -premio al mejor joven menor de 21 años- que ganó Lamine Yamal en 2024.

Lamine Yamal, con 18 años, están en el rango de edad para llevarse el reconocimiento nuevamente, sin embargo, según establecen las condiciones del premio, los ganadores no pueden repetir el premio, por lo que no figura en la lista que el diario Tuttosport, organizador del premio.

¿Mastantuono candidato a ganar el Golden Boy?

En la lista destaca un nombre como principal favorito, el del francés Désiré Doué, protagonista con el PSG que levantó en junio su primera Champions League. Fue además el autor de dos goles en la final ante Inter de Milán.

Competencia le harán Pau Cubarsí, Franco Mastantuono, Arda Guler y Dean Huijsen, que conforman la lista de 4 jugadores de LaLiga, la segunda competición más representada en la lista, sólo por detrás de la Premier League, presente con 9 jugadores.

Son Francia e Inglaterra los países con más jugadores presentes con 5 cada nación. Dos presentan Italia, España, Turquía y Portugal.

Respecto a sudamericanos, además de Mastantuono está el brasileño Estêvão.

El campeón se desvelará a mediados de noviembre, cuando 50 medios de comunicación y periodistas europeos voten en esta lista formada por el índice Football Benchmark Index, un algoritmo que valora parámetros y determina los mejores candidatos.

El famoso índice compone una lista de 20 jugadores y el propio diario corrige cualquier posible "injusticia" presentando 5 nombres que completan la lista.

Esos cinco nombres, en esta ocasión, fueron los de Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Francesco Pio Esposito (Inter), Rodrigo Mora (Oporto), Giovanni Leoni (Liverpool) y Aleksandar Stankovic (Brujas).

Los 25 nominados para el Golden Boy 2025

Pau Cubarsí – FC Barcelona

Désiré Doué - Paris Saint-Germain

Dean Huijsen - Real Madrid

Kenan Yildiz – Juventus

Myles Lewis-Skelly – Arsenal

Warren Zaïre-Emery - Paris Saint-Germain

Arda Güler - Real Madrid

Franco Mastantuono - Real Madrid

Ethan Nwaneri – Arsenal

Jorrel Hato – Chelsea – Chelsea CF

Geovany Quenda - Sporting CP

Estêvão – Chelsea CF

Leny Yoro - Manchester United

Senny Mayulu - Paris Saint-Germain

Nico O’ Reilly - Manchester City

Eliesse Ben Seguir - Bayer 04 Leverkusen

Victor Froholdt – FC Porto

Lucas Bergvall - Tottenham Hotspur

Archie Gray - Tottenham Hotspur

Mamadou Sarr - RC Estrasburgo