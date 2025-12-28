Cristiano Ronaldo sueña con llegar a los 1 000 goles: "Estoy seguro que los alcanzaré si no hay lesiones"

Lo tiene claro. Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr, dijo - durante los premios Globe Soccer 2025- que quiere alcanzar los 1 000 goles en su carrera y que está seguro de conseguirlo si le respetan las lesiones.

El jugador portugués suma 956 tantos en su carrera después de formar parte de clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, ahora, el Al Nassr.

Cristiano, tras recibir el premio al mejor jugador de Oriente Medio por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli de Arabia Saudí), afirmó que todavía tiene "la pasión" y está "motivado" para seguir.

"Es un gran placer ver a tantas personalidades del deporte en esta gala. Esta gala es una de mis favoritas, porque veo a gente tan maravillosa como a mi esposa. Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir", mencionó el luso.

Además, agregó que "No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos saben. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones. Disfruten de la noche y feliz año nuevo".

Cristiano Ronaldo, un goleador de época

Cristiano Ronaldo viene de anotar un doblete en el triunfo 3-0 de Al Nassr ante Al Okhdood, con lo que su equipo mantiene el paso perfecto en la Saudi Pro League y 'CR7' va aproximándose a la meta del millar de goles.

En el penúltimo partido del año para su club, el también conocido como 'Bicho' fue el encargado de abrir la cuenta en el choque. Sobre los 31 minutos, luego de un tiro de esquina cobrado por Joao Félix, el capitán luso desvió un cabezazo previo.

Después, jugándose los descuentos de la primera etapa, Al Nassr cargó por el costado derecho gracias al desborde de Marcelo Brozovic. El volante croata envió el esférico al centro y apareció Cristiano Ronaldo para definir con el taco. Golazo y 2-0.

El internacional con la Selección de Portugal estuvo cerca de celebrar un hat-trick, pero tras la intervención del VAR el tanto no se concedió. En los últimos minutos Joao Félix sentenció el 3-0 que mantiene a Al Nassr con paso perfecto en la Saudi Pro League, liderando con 10 triunfo en 10 fechas.