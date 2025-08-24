Últimas Noticias
Luto en el fútbol ecuatoriano: murió Marcos Olmedo de Mushuc Runa en un accidente de tránsito

Marcos Olmedo murió en la provincia norteña de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.
Marcos Olmedo murió en la provincia norteña de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La Federación de Fútbol de Ecuador y diversos clubes de ese país lamentaron la muerte de Marcos Olmedo, de 26 años.

El futbolista Marcos Olmedo, que militaba en el Mushuc Runa de la primera división de Ecuador, murió este domingo en un accidente de tránsito registrado en la provincia norteña de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, un hecho que han lamentado su equipo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y otros clubes del país.

"Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos", escribió el Mushuc Runa en su cuenta de X.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol también lamentó en un comunicado el fallecimiento de Olmedo y recordó que el jugador también había defendido "las camisetas de Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional, con el que fue campeón de la Copa Ecuador 2024".

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a todos quienes forman parte del Mushuc Runa, así como a la comunidad deportiva del país", añadió la FEF en su nota de condolencias.

De acuerdo a información del ECU-911, esta mañana se registró un choque entre dos vehículos en una carretera de la localidad de Quinindé, en el centro de Esmeraldas, donde además de Olmedo fallecieron otros dos hombres que tenían entre 30 y 34 años.

El futbolista de 26 años después de alcanzar el título de 2024 de la Copa Ecuador con El Nacional, pasó este año a formar parte de la plantilla sensación del Mushuc Runa en la reciente fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la que quedó como el mejor de todos los equipos participantes.

"Qué tristeza. Mi sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Marcos Olmedo. Que descanse en paz", escribió en su cuenta de X el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor.

Otros equipos ecuatorianos como El Nacional, Aucas, Liga de Quito, Barcelona e Independiente del Valle también lamentaron la muerte del futbolista.

"Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera. Su esfuerzo, entrega y amor por esta camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha criollo", señaló El Nacional en un comunicado.

En el sitio del siniestro, agentes de tránsito y de la Policía recaban indicios para determinar cuáles fueron las causas del choque entre los dos vehículos.

Tags
