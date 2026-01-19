Contundente: Gianni Infantino condenó incidentes en la final de la Copa Africana de Naciones

Un partido que quedará para la historia. El último domingo, Senegal le ganó la final de la Copa Africana de Naciones a Marruecos, en un cotejo en donde Brahim Díaz falló un penal a lo Panenka.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo presente en el duelo de la Selección de Marruecos y Senegal, y en un primer momento dio su felicitación a los 'Leones de Teranga'.

"Felicitaciones a Senegal por su coronación como campeón de África y ganador de la final de la Copa Africana de Naciones de la CAF contra Marruecos en Rabat. Mis mejores deseos también para Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, ​​y para todos los involucrados en este éxito", mencionó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Infantino y lo que apunta de la Copa Africana de Naciones

No obstante, después lamentó los sucesos a poco del final del partido, en donde parte del seleccionado senegalés se retiró del campo por una penal en su contra.

"Desafortunadamente, también presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera, e igualmente, la violencia no se puede tolerar en nuestro deporte; simplemente no es correcto", dijo.

Asimismo, respecto a la decisión de Senegal, añadió que "Debemos respetar siempre las decisiones de los árbitros, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Los equipos deben competir en la cancha y dentro de las Reglas de Juego, ya que cualquier otra medida pone en riesgo la esencia misma del fútbol".

Por último, el mandamás de la FIFA dio cuenta que los futbolistas deben actuar de buena manera en los terrenos de juego.

"Es responsabilidad de los equipos y los jugadores actuar con responsabilidad y dar el ejemplo a la afición en los estadios y a los millones de espectadores de todo el mundo. Las horribles escenas que presenciamos deben ser condenadas y no repetirse jamás", finalizó.