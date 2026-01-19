Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Marruecos activará "procedimientos legales" contra Senegal por retirarse del campo en la final de la Copa Africana

Sigue la polémica por la final de la Copa Africana de Naciones.
Sigue la polémica por la final de la Copa Africana de Naciones. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JALAL MORCHIDI
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

A través de un comunicado, Marruecos dio cuenta de los pasos a seguir que tomará tras las acciones de la Selección de Senegal.

Va al frente. La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) activará los procedimientos legales ante la FIFA y la CAF tras la retirada de Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones contra su selección, celebrada en Rabat, según anunció este lunes.

La federación de Marruecos añadió en un comunicado publicado en su página web que esa retirada fue "acompañada de incidentes" tras la señalización de un penal a favor de los marroquíes, y "alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores".

El partido, que Senegal ganó 1-0 en la prórroga, se interrumpió durante más de diez minutos tras una protesta del entrenador senegalés, Pape Thiaw, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con dicho penal, y que falló Brahim Díaz tras la reanudación del juego.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Senegal tuvo a Sadio Mané como una de sus principales figuras.
Senegal tuvo a Sadio Mané como una de sus principales figuras. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JALAL MORCHIDI

Lo que pasó en el Marruecos vs. Senegal

Durante la suspensión del partido, decenas de aficionados senegaleses intentaron irrumpir en el césped del estadio, pero los organizadores lograron detenerlos.

Asimismo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) condenó en un comunicado el "comportamiento inaceptable" de algunos jugadores y oficiales durante la final de la CAN, pero no nombró expresamente a la delegación senegalesa.

La CAF rechazó "firmemente" cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el equipo arbitral o los organizadores.

Además, anunció que examina todas las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar "medidas adecuadas" contra los culpables.

Para la final, Marruecos salió con una oncena titular conformada por Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui; Abde Ezzalzouli, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari; Bilal El Khannouss, Brahim Díaz y Ayoub El Kaabi.

En tanto, la escuadra senegalesa tuvo a Édouard Mendy; Antonie Mendy, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Iliman Ndiaye; Sadio Mané y Nicolas Jackson.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Marruecos Selección de Senegal Copa Africana de Naciones

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA