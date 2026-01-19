Marruecos activará "procedimientos legales" contra Senegal por retirarse del campo en la final de la Copa Africana

Va al frente. La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) activará los procedimientos legales ante la FIFA y la CAF tras la retirada de Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones contra su selección, celebrada en Rabat, según anunció este lunes.

La federación de Marruecos añadió en un comunicado publicado en su página web que esa retirada fue "acompañada de incidentes" tras la señalización de un penal a favor de los marroquíes, y "alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores".

El partido, que Senegal ganó 1-0 en la prórroga, se interrumpió durante más de diez minutos tras una protesta del entrenador senegalés, Pape Thiaw, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con dicho penal, y que falló Brahim Díaz tras la reanudación del juego.