Baja en Argentina: Juan Foyth se rompió el tendón de Aquiles y no jugará el Mundial 2026

Duro golpe para Argentina. El defensa central del Villarreal, Juan Foyth, sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo, según confirmó este domingo la entidad castellonense tras someter al jugador a pruebas médicas.

Juan Foyth, quien apuntaba a jugar el Mundial 2026 con la Selección de Argentina, se tuvo que retirar este sábado del terreno de juego en el encuentro ante el Real Madrid y, en una primera exploración, los servicios médicos del club ya apuntaron a una lesión grave en este tendón.

El jugador será operado próximamente y el Villarreal no ha apuntado en su comunicado un tiempo estimado de baja para Foyth.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La dura lesión de Juan Foyth

En el caso de que se trata de una rotura completa, el tiempo aproximado de recuperación de este tipo de lesiones se acerca al año, lo que supondría que no tiene ninguna posibilidad de disputar este verano el Mundial. Si la rotura fuera parcial, el tiempo de baja descendería.

Esta es la tercera lesión de larga duración que sufre el defensa argentino con la camiseta del Villarreal, con la que ya ha sufrido problemas en su rodilla y en el hombro derecho.

Marcelino García Toral ya apuntó al finalizar el partido de este sábado entre el Real Madrid, que la baja de Juan Foyth es muy importante para el equipo



"Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse", apuntó el técnico.