Nani se aburrió del retiro: a sus 39 años, anunció que vuelve al fútbol profesional en una exótica liga

Vuelve otra vez a las canchas a nivel profesional. El portugués Nani, que había anunciado su retiro del fútbol en diciembre de 2024, regresa a los terrenos de juego en Kazajistán, según anunció este domingo el también exjugador de Manchester United y Valencia en su cuenta de X.

Nani, campeón de Europa con la Selección de Portugal en 2016, firmó un contrato hasta finales de este año con el Aktobe, en el que cobrará el mayor sueldo de la liga del país centroasiático: 70.000 dólares al mes.

"Estoy muy contento de unirme al Aktobe", escribió Nani en X, mensaje en el que se mostró dispuesto a contribuir al desarrollo del fútbol en Kazajistán, cuyos clubes están adscritos a la UEFA.

Nani, otra vez como jugador profesional

A sus 39 años, el internacional con la selección lusa militará en un equipo que acabó en quinto lugar el campeonato nacional y cuya sede se encuentra en el noroeste del país, cerca de la frontera con Rusia.

El campeón de la liga kazaja fue el Kairat, que disputó por primera vez esta temporada la fase regular de la Liga de Campeones, donde se enfrentó al Real Madrid.

Hay que tener en cuenta que Nani se formó en la cantera del Sporting Club de Portugal y luego fichó por el Manchester United, donde fue compañero de equipo de su amigo Cristiano Ronaldo.

En Old Trafford pasó ocho temporadas, en las que ganó cuatro ligas inglesas y una Liga de Campeones, entre otros trofeos.

Además, jugó en el Valencia durante una temporada, la 2016/2017, y también en el Fenerbahçe y el Adana Demirspor turcos, el Lazio y el Venezia italianos, el Orlando City estadounidense y el Melbourne Victory australiano.

Fue internacional 112 veces con el seleccionado de Portugal y ayudó a las 'quinas' a ganar el primer gran trofeo de su historia, la Eurocopa de Francia 2016.