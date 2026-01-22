Últimas Noticias
Conmoción en Portugal: futbolista de 27 años murió en pleno partido

Nassur Bacém era jugador del Moncarapachense, de la cuarta división portuguesa.
Nassur Bacém era jugador del Moncarapachense, de la cuarta división portuguesa. | Fuente: Sporting Clube da Vista Alegre
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

El extremo Nassur Bacém se desplomó en pleno campo de juego y fue atendido por paramédicos, que lamentablemente no pudieron hacer nada por reanimarlo.

Conmoción en Portugal. El futbolista Nassur Bacém, del Moncarapachense, murió a los 27 años en pleno partido de la Copa de la Asociación de Fútbol del Algarve, un torneo regional del país europeo.

El diario A Bola informó que se disputaban 27 minutos del duelo entre el Moncarapachense y el Imortal, en la ciudad de Olhão; cuando el extremo se desplomó.

Nassur Bacém fue atendido por los paramédicos, pero lamentablemente no pudieron hacer nada por reanimarlo. El jugador sufrió un paro cardiorrespiratorio fulminante, detalló el citado medio.

Debido al triste acontecimiento, el partido fue suspendido.

Luto en el fútbol portugués

La muerte de Nassur Bacém, de ascendencia angoleña, ha causado gran conmoción en el fútbol portugués, con diversos clubes e instituciones expresando su pesar y condolencias a los deudos.

El joven extremo defendió a distintos equipos del balompié luso, como el Matosinhos, Vista Alegre, Marítimo, Oliveira do Hospital y el Camacha.

Su último club, el Moncarapachense, milita en la cuarta división del fútbol portugués.

