El empresario que nunca se olvidó del fútbol: fallece Rocco Benito Commisso, presidente de la Fiorentina

Fiorentina no cancelará ninguno de sus compromisos deportivos del presente fin de semana pese a al fallecimiento de su presidente, el italoestadounidense Rocco Commisso, como homenaje a su memoria.

El italoestadounidense Rocco Benito Commisso, presidente de la Fiorentina desde 2019 y fundador de Mediacom, falleció este sábado a los 76 años "después de un largo período de tratamiento".

"Con gran dolor y tristeza, la familia Commisso, su esposa Catherine, sus hijos Giuseppe y Marisa y sus hermanas Italia y Raffaelina, anuncian el fallecimiento del presidente Rocco B. Commisso. Te extrañamos y te extrañaremos siempre", informó el club en un comunicado oficial.

El presidente, según desveló la 'Fiore', estaba bajo tratamiento médico: "Después de un largo período de tratamiento, nuestro amado presidente nos ha dejado y hoy todos lamentamos su fallecimiento".

Commisso, nacido en Calabria (sur Italia), emigró a Estados Unidos con 12 años y llegó a la 'Fiore' hace 7 años, en 2019. Fue el encargado del proyecto de ciudad deportiva de más de 100 millones de euros, a la vanguardia en Italia, que el club estrenó en 2023 y que ahora llevará su nombre.

"El Rocco B. Commisso Viola Park sede de la Fiorentina, llevará su nombre para siempre. Una huella imborrable de cariño y el deseo de proyectar el futuro a los jóvenes jugadores", destacó la 'Fiore'.

Durante su mandato, Fiorentina alcanzó dos finales de la Conference League (2023 y 2024), una semifinal del mismo torneo (2025) y una de la Copa Italia (2023).

Ahora el equipo, después de temporadas para el recuerdo, marcha en puestos de descenso.

Además, Commisso era fundador (1995), presidente y director ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones estadounidense Mediacom, lo que le permitió ser miembro de la prestigiosa lista Forbes 400 debido a su destacada trayectoria en la industria de la televisión por cable que abarcó casi 50 años.

Su carrera profesional comenzó en Pfizer, pero trabajó también en el Chase Manhattan Bank (actualmente JP Morgan Chase) y posteriormente en Royal Bank of Canada.

En enero de 2017, Commisso adquirió una participación mayoritaria en el New York Cosmos, donde permaneció como dueño hasta julio de 2025, cuando el equipo fue adquirido por North Jersey Pro Soccer. La familia Commisso, eso sí, conserva una participación minoritaria en el club.