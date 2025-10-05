Partidos de hoy, lunes 6 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores Femenina

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 6 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Racing vs Independiente Rivadavia por la Liga de Fútbol Profesional de Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, lunes 6 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Vélez - Disney+
7:00 p.m. | Racing vs Independiente Rivadavia - Disney+
Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina - Conmebol
2:00 p.m. | San Lorenzo vs Olimpia - Pluto TV
6:00 p.m. | Sao Paulo vs Colo Colo - Pluto TV
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
7:30 p.m. | La Equidad vs Once Caldas - RCN
Partidos de hoy, Primera División - Uruguay
5:00 p.m. | Defensor Sporting vs Montevideo Wanderers - GolTV, Disney+