Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 20 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
08:00 a.m. Real Oviedo vs. Celta – Disney+ Premium, ESPN 3
10:15 a.m. Levante vs. Real Sociedad – Disney+ Premium, ESPN 4
12:30 p.m. Osasuna vs. Alavés – DGO, DSports
3:00 p.m. Real Madrid vs. Sevilla FC – DGO, DSports
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
07:30 a.m. Newcastle vs. Chelsea – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. Manchester City vs. West Ham – Disney+ Premium
10:00 a.m. Brighton vs. Sunderland – Disney+ Premium
10:00 a.m. Bournemouth vs. Burnley – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. Wolverhampton vs. Brentford – Disney+ Premium
12:30 a.m. Tottenham vs. Liverpool – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. Everton vs. Arsenal – Disney+ Premium
3:00 p.m. Leeds United vs. Crystal Palace – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Serie A – Italia
12:00 p.m. Lazio vs. US Cremonese – Disney+ Premium, ESPN 2
2:45 p.m. Juventus vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. Wolfsburgo vs. Friburgo – Disney+ Premium
09:30 a.m. Augsburgo vs. Werder Bremen – Disney+ Premium
09:30 a.m. Hamburgo vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium, ESPN 2
09:30 a.m. Stuttgart vs. Hoffenheim – Disney+ Premium
09:30 a.m. FC Colonia vs. Unión Berlín – Disney+ Premium
12:30 p.m. RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Championship – Inglaterra
07:30 a.m. Southampton vs. Coventry City – Disney+ Premium, ESPN 5
10:00 a.m. Ipswich Towm vs. Sheffield Wednesday – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga de Portugal
1:00 p.m. Gil Vicente vs. Río Ave – GolTV Play, GolTV
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
4:30 p.m. Deportivo Cuenca vs. Emelec – El Canal del Fútbol
4:30 p.m. Aucas vs. Macará – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Superliga – Turquía
09:00 a.m. Eyupspor vs. Fenerbahce – Disney+ Premium, ESPN 5
12:00 p.m. Besiktas vs. Rizespor – Disney+ Premium, ESPN 7
Partidos de hoy, Trofeo de Campeones – Argentina
4:00 p.m. Estudiantes La Plata vs. Platense – Disney+ Premium, ESPN, Fanatiz