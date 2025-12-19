Últimas Noticias
Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 20 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Real Oviedo vs. Celta – Disney+ Premium, ESPN 3

10:15 a.m. Levante vs. Real Sociedad – Disney+ Premium, ESPN 4

12:30 p.m. Osasuna vs. Alavés – DGO, DSports

3:00 p.m. Real Madrid vs. Sevilla FC – DGO, DSports

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. Newcastle vs. Chelsea – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Manchester City vs. West Ham – Disney+ Premium

10:00 a.m. Brighton vs. Sunderland – Disney+ Premium

10:00 a.m. Bournemouth vs. Burnley – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Wolverhampton vs. Brentford – Disney+ Premium

12:30 a.m. Tottenham vs. Liverpool – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Everton vs. Arsenal – Disney+ Premium

3:00 p.m. Leeds United vs. Crystal Palace – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

12:00 p.m. Lazio vs. US Cremonese – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. Juventus vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Wolfsburgo vs. Friburgo – Disney+ Premium

09:30 a.m. Augsburgo vs. Werder Bremen – Disney+ Premium

09:30 a.m. Hamburgo vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium, ESPN 2

09:30 a.m. Stuttgart vs. Hoffenheim – Disney+ Premium

09:30 a.m. FC Colonia vs. Unión Berlín – Disney+ Premium

12:30 p.m. RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

07:30 a.m. Southampton vs. Coventry City – Disney+ Premium, ESPN 5

10:00 a.m. Ipswich Towm vs. Sheffield Wednesday – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga de Portugal

1:00 p.m. Gil Vicente vs. Río Ave – GolTV Play, GolTV


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

4:30 p.m. Deportivo Cuenca vs. Emelec – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. Aucas vs. Macará – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, Superliga – Turquía

09:00 a.m. Eyupspor vs. Fenerbahce – Disney+ Premium, ESPN 5

12:00 p.m. Besiktas vs. Rizespor – Disney+ Premium, ESPN 7


Partidos de hoy, Trofeo de Campeones – Argentina

4:00 p.m. Estudiantes La Plata vs. Platense – Disney+ Premium, ESPN, Fanatiz


