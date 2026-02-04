Tiene al 'Tigre': Fabián Bustos mostró su emoción por dirigir a Radamel Falcao en Millonarios

Enfocado. Fabián Bustos ya dirige en Millonarios, su nuevo equipo para esta primera parte de la temporada 2026, ahora en la liga colombiana de primera división.

En la tienda de Millonarios, el entrenador Fabián Bustos no solo tiene como uno de sus dirigidos a Rodrigo Ureña, con quien fue campeón con Universitario de Deportes en la Liga1. Y es que en el cuadro que viste con camiseta azul también está el crack Radamel Falcao y justamente el director técnico habló de tener al 'Tigre' en su plantel.

"Me siento a gusto aquí y tener la chance de dirigir a jugadores como Falcao, con una gran trayectoria y nivel. En los últimos 15 años, quizás uno de los tres mejores jugadores de Colombia", dijo Bustos en su primera conferencia de prensa como 'embajador'.

Así fue el primer día de Fabián Bustos al mando.



Conoce más a Marcos Conenna, preparador físico; Edgardo Adinolfi, asistente técnico y Jonathan Mejía, analista de video.

Después, el DT argentino dio cuenta de su felicidad por ser parte del nuevo proyecto de su conjunto. Espera levantar en el corto plazo.

"Estoy agradecido por cómo me han agradecido. Es un lujo estar en este país y ahora toca trabajar para poner a este club en el lugar que se merece".

Hay que tener en cuenta que en cuatro jornadas jugadas del Apertura 2026 de la Primera A Colombia, Millonarios tiene tan solo un punto en la tabla de posiciones. Este jueves, el equipo que dirige Fabián Bustos recibe al Deportivo Pereira en la ciudad de Bogotá.

Lo que fue el anuncio de Fabián Bustos a Millonarios

"Millonarios FC informa que, Fabián Bustos es el nuevo director técnico del equipo profesional masculino. El entrenador argentino asume el mando del ‘Embajador’ por un año", es lo que reportó el club por medio de sus redes sociales y también en su página web oficial.

Asimismo, destacaron el paso de Bustos con Universitario, en donde salió campeón de la Liga1 Te Apuesto en la temporada 2024. Dirigirá a Rodrigo Ureña, a quien tuvo como dirigido en la 'U'.