"Increíble lo del peruano": Pedro Gallese y una brutal atajada para evitar un golazo de Deportivo Cali [VIDEO]

Tras jugar partidos amistosos con el Deportivo Cali, su nuevo club, Pedro Gallese ya goza de minutos en lo que tiene que ver con liga colombiana de primera división.

La semana pasada, por ejemplo, Pedro Gallese debutó de manera oficial en la derrota 1-0 de Deportivo Cali como visitante frente al Jaguares de Córdoba. Ahora, el último sábado, fue titular ante Independiente Medellín y colaboró para que su equipo gane 3-1 en el Estadio de Palmaseca.

En el segundo tiempo, Gallese dio muestra del gran nivel que goza a sus 35 años de edad al ser protagonista de una espectacular atajada para que su equipo no reciba el parcial empate a uno.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Esta fue la atajada de Pedro Gallese contra Independiente Medellín. | Fuente: Win Sports

Pedro Gallese se lleva las miradas en Colombia

A los 61 minutos, el volante ofensivo Halam Loboa recibió la pelota, se quitó la marca de un rival y no la pensó dos veces: remató colocado a la portería del 'Pulpo'.

Es así que el guardameta nacional tuvo una gran reacción. Se estiró y a mano cambiada mandó el balón al tiro de esquina. Por lo mismo es que los hinchas de su conjunto destacaron su intervención con aplausos.

"Lo que sacó Gallese. Impresionante. Aparece de manera impecable. Cómo sacó ese balón. Increíble lo del portero peruano. Qué manera de presentarse y estrenarse ante su afición. Hace el paso y medio que se pida para esa jugada y con una mano fuerte logra sacar la pelota que se metía en el ángulo", le dijo la prensa colombiana a Pedro Gallese.

Al final, Deportivo Cali ganó 3-1 gracias a los goles de Avilés Hurtado (penal), Stiven Rodríguez y Johan Martínez. La visita descontó por medio de Gerónimo Mancilla y sufrió la expulsión de Yony González tan solo a los 7'.

De otro lado, en la tercera jornada del Apertura de la Primera A Colombia, el cuadro caleño visitará a Rionegro Águilas el jueves 29 de enero.