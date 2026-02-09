"Tenemos que tomar correctivos": Conar responde por actuación de Kevin Ortega en partido de Universitario

Un tema que traerá cola en tan solo dos jornadas jugadas en el Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto. Universitario empató a uno con Cusco FC el pasado sábado y el gol del cuadro dorado llegó a poco del final con un penal discutido cobrado por el árbitro Kevin Ortega.

Es así que desde la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) se pronunciaron al respecto. Juan Sulca, su presidente, tuvo comentarios en relación a la jugada que tuvo como protagonistas a Williams Riveros y Aldair Fuentes, la cual fue sancionada por Kevin Ortega como falta.

"La otra situación del partido de Universitario (penal). El árbitro, en un primer momento, no aprecia ninguna falta y el juego continúa. Luego recibe el llamado del VAR para una revisión por posible falta en el área", dijo Sulca en Fútbol Satélite.

Lo ocurrido anoche con el arbitraje de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva (VAR) resulta inadmisible y no resiste un análisis objetivo. No solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, terminaron… — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) February 8, 2026

Kevin Ortega será sancionado por la Conar

Asimismo, dio cuenta que la acción entre el jugador de la 'U' y del equipo que dirige Miguel Rondelli simplemente fue un contacto propio del deporte del fútbol.

"Cambia su decisión inicial y determina sancionar el penal. En esa situación, seamos sinceros, nosotros no hemos apreciado la evidencia de una falta, sino de un contacto inevitable cuando jugadores van a la disputa de un balón aéreo. Es imposible que en ese contexto no exista un contacto por el mismo impulso para disputar los balones", indicó.

Después, mencionó que se tomarán medidas en la Conar respecto a la actuación de Kevin Ortega así como a Alejandro Villanueva en el VAR.

"Cuando sucede esto, tenemos que tomar correctivos contra los árbitros que están implicados. En este caso, es evidente que el VAR y el árbitro de campo tienen la responsabilidad mayor", agregó.

Por último, el directivo de la Conar añadió que "Vamos a tener una reunión con él terminada la fecha y tendremos un balance general".