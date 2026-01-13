Álvaro Arbeloa fue presentado como nuevo entrenador del Real Madrid: "No tengo miedo al fracaso"

Álvaro Arbeloa fue presentado este martes como nuevo entrenador del Real Madrid en un acto cargado de responsabilidad. El exdefensa aseguró que asume el cargo “con muchísima ilusión” y plenamente consciente de la exigencia que implica dirigir al club blanco. A sus 42 años, y tras dos décadas vinculado a la institución, afirmó que este nuevo reto es uno de los días más especiales de su vida profesional.

Arbeloa explicó que el club le comunicó que Xabi Alonso y la entidad habían acordado separar sus caminos y que habían pensado en él para asumir el mando del primer equipo. Confirmó además que habló con Alonso, a quien une una relación de amistad y respeto, y remarcó que su llegada no cambia el aprecio mutuo entre ambos.

El Real Madrid de Arbeloa

El técnico evitó entrar en detalles contractuales y dejó claro que su futuro dependerá del club. “Esta es mi casa y estaré aquí mientras el Real Madrid quiera”, señaló. Antes de dirigir su primer entrenamiento, se reunió con los jugadores en el vestuario, donde les transmitió el valor que tuvo para él vestir esa camiseta y el hambre de títulos que percibe en la actual plantilla.

Destacó la calidad y experiencia del grupo, recordando que varios futbolistas han ganado ya múltiples Champions League. Según Arbeloa, encontró a los jugadores con ambición y una fuerte autoexigencia, convencidos de que aún pueden pelear por títulos en una temporada que sigue abierta.

El nuevo técnico puso la mirada en los tres títulos en disputa, empezando por la Copa del Rey, sin perder de vista la buena posición en Liga y Champions. También reivindicó la importancia de la cantera, a la que definió como “la mejor del mundo”, y dejó las puertas abiertas a los jóvenes formados en Valdebebas.

La influencia de Mourinho

Preguntado por sus referentes, elogió a José Mourinho, pero aclaró que no intentará imitar a nadie y que construirá su propio camino.

“Para mí fue un privilegio y un honor ser entrenado por Jose Mourinho. Tengo una gran relación con una persona que me influyó mucho y que llevo dentro de mí, pero voy a ser Álvaro Arbeloa. No tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca”, expresó.

Arbeloa cerró su presentación insistiendo en que todos los jugadores parten desde cero y en que el objetivo es claro: “competir, ilusionar a la afición y seguir llenando las vitrinas de títulos”.