Real Madrid vs Villarreal EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 21 de LaLiga?

Real Madrid vs Villarreal EN VIVO: se enfrentan este sábado 24 de enero por la fecha 21 de LaLiga. El encuentro se disputará en el Estadio de la Cerámica, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Villarreal vs Real Madrid: ¿cómo llegan a la fecha 21 de LaLiga 2026?
Real Madrid llega al partido como segundo en la tabla general con 48 unidades. Villarreal, en tanto, llega como tercero, con 41 puntos.
¿Cuándo y dónde juegan Villarreal vs Real Madrid en vivo por la fecha 21 de LaLiga 2026?
El partido entre Villarreal vs Real Madrid se jugará este sábado 24 de enero en el Estadio de la Cerámica. El recinto tiene capacidad para 23 500 espectadores.
¿A qué hora juegan Villarreal vs Real Madrid en vivo por la fecha 21 de LaLiga 2026?
- En Perú, el partido Villarreal vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En España, el partido Villarreal vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Villarreal vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Villarreal vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Villarreal vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Villarreal vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.
- En Chile, el partido Villarreal vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido Villarreal vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Brasil, el partido Villarreal vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Villarreal vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Villarreal vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
¿Dónde ver el Villarreal vs Real Madrid en vivo por TV?
El partido entre Villarreal vs Real Madrid se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe
Villarreal vs Real Madrid: alineaciones posibles
Villarreal: Luiz Júnior; Alfonso Pedraza, Renato Veiga, Juan Foyth, Pau Navarro; Pape Gueye, Dani Parejo, Alberto Moleiro, Tajón Buchanan; Gerard Moreno y Georges Mikautadze.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler; Vinícius Junior, Franco Mastantuono y Kylian Mbappé