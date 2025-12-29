Universitario da su versión: "Se ha presentado la documentación dentro del plazo que exige la norma"

Todo se resolverá en los próximos minutos. Y es que las directivas de Universitario y Alianza Lima se reunirán este lunes con autoridades del Ministerio del Interior para definir el tema tanto de la Noche Crema como la Noche Blanquiazul, ambas programadas para el sábado 24 de enero.

En relación a ello es que RPP conversó con Adrián Gilabert, abogado de Universitario de Deportes. En diálogo con 'Fútbol como cancha', tuvo comentarios para lo que fue la presentación de documentos de su club como del lado íntimo.

"Se ha cambiado y será en Palacio de Gobierno. Universitario ha presentado su documentación dentro del plazo que exige la norma, el 31 de octubre. Entendería que nuestro trámite debe ser calificado de manera positiva (...) Ambos tenemos contratos con los clubes, proveedores y más. Para ambos es complicado hacer un cambio de fecha. No tendríamos inconvenientes para que Alianza haga su evento. Sería una buena oportunidad, para demostrarnos como sociedad, que podemos estar a la altura en donde la Policía esté facultada para atender dos eventos de esta naturaleza", sostuvo en un primer momento.

Más adelante, dio cuenta que no hay razón para que se les denieguen los permisos tanto a la 'U' como a la escuadra de La Victoria en el corto plazo.

La posición de Universitario

"Lo que pasa es que desde el punto de vista legal, no habría motivo para darle permiso a uno y no al otro. La norma dice que tú presentas tu expendiente 12 días antes y más. Por qué le dirías sí a uno y al otro sí. Todo pasa por informes de la PNP para ver si está en capacidad de atender dos eventos en ese mismo día", añadió el directivo.

Después, agregó que "A la reunión vamos Franco Velazco (administrador) y yo. Lima ha tenido movilizaciones mucho más picantes y la Policía estuvo bien".

Por último, pero no menos importante, habló respecto a si es que la Noche Crema, entre Universitario y la U. de Chile, tiene canal confirmado para su televisión. Además, espera que vuelven dos hinchadas a los estadios.

"Tengo entendido que el área de Marketing está preparando algo y lo va a anunciar en los próximos días. Sería lindo (jugar con dos hinchas), pero sabemos que es un poco complejo. Si hay voluntad, se puede. Depende más de las autoridades", finalizó.