Samuel Eto'o, sancionado con 4 partidos sin entrar a estadios en la Copa África por mala conducta e infringir principios deportivos

A la nevera. Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, fue sancionado con cuatro partidos de "prohibición de entrada a los estadios" en la Copa Africana de Naciones por infringir principios de deportividad y mala conducta en el partido de los cuartos de final frente a Marruecos, según informó la Confederación Africana de Fútbol en un comunicado.

El organismo también impuso una multa de 20.000 dólares, unos 17.000 euros, al exdelantero camerunés Samuel Eto'o, quien ahora está al frente de la federación de su país.

La Junta Disciplinaria de la Confederación Africana de Fútbol, según informó ella misma, "acusó" a Eto'o de "mala conducta tras el partido de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Camerún en Rabat, el 9 de enero de 2026" y lo declaró "culpable" de infringir "los principios de deportividad establecidos en el Artículo 2(3) de los Estatutos de la CAF y el Artículo 82 del Código Disciplinario de la CAF por su mala conducta" en ese partido.

La sanción de cuatro partidos se circunscribe a la Copa Africana de Naciones, por lo que no podrá estar en el encuentro por el tercer y cuarto puesto de su selección ante Egipto del sábado, pero los otros tres partidos los deberá cumplir en una próxima edición de la competición

La Federación Camerunesa de Fútbol, por su parte, consideró que la sanción "está desprovista de toda motivación explícita" y anunció que "toma nota" de los plazos para los pertinentes recursos contra la citada suspensión, además de "reafirmar su apoyo constante" a Eto'o y "su compromiso con el respeto de los principios que rigen una justicia disciplinaria creíble".

¿Cómo se jugará la final de la Copa Africana de Naciones?

Marruecos y Senegal son las dos selecciones clasificadas para jugar la final. El partido está programado para el domingo 18 de enero a las 2:00 p.m. hora peruana.